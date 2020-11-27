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Aktüel Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
Aktüel

Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:43:54 -
Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de yoğun sis günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan Caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Küçük ve Büyük Melen, Hatıplar, İstilli, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde de etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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