Düzce'de yarın okullar tatil mi? Düzce 8 ocak kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Düzce de yer aldı. Düzce'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Düzce'de okullar yarın tatil mi? Düzce'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Düzce'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Düzce Valiliği, il genelinde (yarın) 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Peki Düzce'de yarın (8 ocak salı) okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Düzce'de okullar tatil mi?

Düzce, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Düzce Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Düzce Valiliği 7 Ocak pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildmiş ve kar yağışı nedeniyle okulları bir gün tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Düzce'de yarın (8 ocak salı) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Düzce Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Düzce kar tatili açıklaması 7 Ocak 2019

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Yolların açık tutulması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bildirilen açıklamada "İlimiz merkez ilçesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Kaynaşlı ilçesinde kapalı köy yolu yok ancak yoğun kar yağışı devam etmektedir. Yığılca ilçesinde köy yollarının tamamı kapalı olup yoğun kar yağışı devam etmektedir. Kolluk kuvvetleri ve 112 ekiplerinin yönlendirmesine göre acil köy yollarında çalışma yapılmaktadır. İl merkezinden Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ekip takviyesi yapılacaktır." denildi.