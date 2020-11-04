  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Aktüel

Düzce'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:30:43 -
Düzce'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaban hayatı fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için, kentin ormanlık bölgelerine kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler yayınlandı.

Müdürlük tarafından sosyal medyada paylaşılan fotokapan görüntülerinde, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, geyik, vaşak, kurt ve çakal gibi hayvanlar yer alıyor.

"Düzce'de fotokapanlarımıza takılan yaban hayatı görüntüleri, iyi seyirler." notuyla paylaşılan görüntülerde, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme" projesi kapsamında Yığılca, Akçakoca, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri ve Kaynaşlı ilçelerinde hayvanların günlük yaşamı yer alıyor.

Belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat: Bu uygulamaları derhal silin

Avast, Google Play Store'da yaklaşık 21 zararlı uygulama keşfedildiğini duyurdu.
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay