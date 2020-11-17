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Aktüel Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
Aktüel

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:01:28 -
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki şüphelinin içinde bulunduğu araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1 kilo 765 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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