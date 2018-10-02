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Düzce'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Düzce'de, 4 kişi arasında yaşanan kavga sırasımnda belinden tabancasını çıkaran kişi ardı ardına tetiğe bastı.

02 Ekim 2018 Salı 08:36
Düzce'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay gece saatlerinde, Çamköy Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Suat Demircan, Tamer Demircan, Harun Koca ve Onur Demircan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Demircan belinde bulunan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancasını çıkararak ateş etmeye başladı. Olayda Suat Demircan ve Tamer Demircan yaralanırken, Harun Koca ise olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Harun Kocanın cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Onur Demircan olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:36
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