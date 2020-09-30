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Aktüel Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı
Aktüel

Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:06:16 -
Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen silah ticareti operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kiremitocağı, Aziziye ve Beyciler mahallelerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, iki tabanca sürgü kapağı, iki şarjör yayı, 9 milimetre tabanca şarjörü, iki şarjör alt kapağı, 9 fişek, belgesiz av tüfeği ile daralı ağırlığı 440 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından "Silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden silah aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Dört kişiden 7 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

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