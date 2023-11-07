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Yerel Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Yerel

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 09:15:00 -
Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli de yakalandı.

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Yenitaşköprü köyündeki silah tamir atölyesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölyede çalışan 3 kişi yakalandı.

Yapılan aramada 17 tabanca, 100 tabanca üst kapak takımı, 95 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 2 kuru sıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin karakoldaki sorguları devam ediyor. (İLKHA)
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