Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli de yakalandı.
Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Yenitaşköprü köyündeki silah tamir atölyesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, atölyede çalışan 3 kişi yakalandı.
Yapılan aramada 17 tabanca, 100 tabanca üst kapak takımı, 95 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 2 kuru sıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin karakoldaki sorguları devam ediyor. (İLKHA)
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