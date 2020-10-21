Düzce'de sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle derelerin getirdiği çamurlu yağmur suyu, ilçenin ortasından akan Çivi Deresi aracılığıyla ulaştığı sahil şeridinde denizin rengini değiştirdi.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, rengi değişen denizi izledi.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceği öğrenildi.