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Aktüel Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:45:16 -
Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 kara yolu Çamköy Mahallesi mevkisinde hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu.

Polis ekipleri, araçtan indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi havaya ikaz ateşi açarak yakaladı.

Cezaevi firarisi C.E. ile M.E, S.P. ve C.C. gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında silah bulunduğu öğrenildi.

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