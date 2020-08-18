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Aktüel Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Aktüel

Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:53:02 -
Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhat A. idaresindeki 81 AAP 723 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kapıcı mevkisinde kavşaktan manevra yapan Mustafa Tunçer'in kullandığı 81 DA 138 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Tunçer, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Serhat A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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