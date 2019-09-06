Düzce’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Düzce’de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Düzce’de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce merkezi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. idaresindeki 81 DK 814 plakalı otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan A.Y.’nin kullandığı 81 DU 280 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motor sürücüsü A.Y. yere savrularak yaralandı. Kazada yaralanan A.Y. olay yerine gelen ambulansa alınarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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