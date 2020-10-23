  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu
Aktüel

Düzce'de ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:41:41 -
Düzce'de ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'de kestane toplamaya gittiği ormanda kaybolan 55 yaşındaki kadına, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyköy beldesinde yaşayan Şerife Aydın, kestane toplamak amacıyla öğle saatlerinde evinden ayrıldı.

Ormanlık alanda yolunu kaybeden kadın, akşam saatleri yaklaştığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine Düzce AFAD koordinesinde bir araya gelen Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve AFAD Gönüllüleri Derneği üyesi 36 kişilik ekip, Beyköy Jandarma Komutanlığında toplandı.

Bölgedeki orman alanların tespitinin ardından ekipler, jandarmanın koordinesinde 11 araçla farklı bölgelere ayrılarak arama çalışması başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli köpek timinin de katıldığı müşterek arama neticesinde Aydın, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Derdin köyü Hamamdağı mevkisinde bulundu.

Ormanda beklerken oldukça korktuğu gözlenen kadın, ateş yakarak ısıtıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Şerife Aydın, ailesine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!
Gündem

Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni aske..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay