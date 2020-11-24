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Aktüel Düzce'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Aktüel

Düzce'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:42:18 -
Düzce'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Merkeze bağlı Doğanlı köyünde farklı tarihlerde gerçekleşen iki motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Timi ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekipler, MOBESE, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi üzerinden tespit ettikleri 4 şüpheliyi Doğanlı köyünde operasyonla yakaladı.

Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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