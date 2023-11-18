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Aktüel Düzce'de mantar toplarken ormanda kaybolan kişi..
Aktüel

Düzce'de mantar toplarken ormanda kaybolan kişi..

Yeniakit Publisher
2023-11-18 19:25:00 -
Düzce'de mantar toplarken ormanda kaybolan kişi..

Düzce'de mantar toplarken kaybolduğu ormandan kendi imkanlarıyla çıkan 75 yaşındaki İbrahim Pak, ailesine teslim edildi.

Düzce'de mantar toplarken kaybolduğu ormandan kendi imkanlarıyla çıkan 75 yaşındaki İbrahim Pak, ailesine teslim edildi.

Bahçeşehir bölgesinin yüksek kesimlerinde yer alan 80. Yıl Cumhuriyet Ormanı'na ailesiyle mantar toplamaya giden 75 yaşındaki İbrahim Pak, bir süre sonra kayboldu.

Durumu fark eden Pak'ın çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışması başlatılan Pak, kendi imkanlarıyla çıktığı ormanın yanındaki ana yolda bir minibüs sürücüsü tarafından bulundu.

Pak, burada ekiplere, ailesiyle ormanda mantar toplarken kaybolduğunu, cep telefonuyla çocuklarına ulaşamadığı için elindeki küçük baltayla çalılıkları kese kese ana yola kadar geldiğini söyledi.
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UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçiren Pak, ailesine teslim edildi.

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