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Aktüel Düzce'de Kovid-19 denetimlerinde bir ayda 461 bin 709 lira para cezası uygulandı
Aktüel

Düzce'de Kovid-19 denetimlerinde bir ayda 461 bin 709 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:05:04 -
Düzce'de Kovid-19 denetimlerinde bir ayda 461 bin 709 lira para cezası uygulandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son bir ayda yapılan denetimlerde 495 kişi ve 7 iş yerine 461 bin 709 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Eylül-15 Ekim tarihlerinde fiziki mesafe, temizlik, maske ve hijyen kurallarına uymayan kişiler ve iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bir aylık denetimde kent genelinde 495 kişiye kurallara uymadıkları gerekçesiyle 435 bin 83, 7 iş yerine de 26 bin 626 lira olmak üzere toplamda 461 bin 709 lira idari para cezası verildi.

- Vali Atay'dan Kovid-19 ile mücadelede hassasiyet çağrısı

Düzce Valisi Cevdet Atay, yazılı açıklamasında, vatandaşlara yaklaşan kış mevsimi öncesi Kovid-19 ile mücadelede hassasiyet çağrısında bulundu.

Fiziki mesafenin hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğunu hatırlatan Atay, kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini vurguladı.

Atay, havaların soğumasıyla kapalı alanlardaki yoğunluğun artmasının ön görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız."

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