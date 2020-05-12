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Düzce’de korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

19) salgını nedeniyle Düzce’de hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:24:44 -
Düzce’de korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

19) salgını nedeniyle Düzce’de hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.


Akçakoca ilçesinde ikamet eden Huriye Kar ile Konuralp bölgesinde ikamet eden Cavit Terzi, tedavi gördükleri Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. 65 yaşındaki Huriye Kar’ın cenazesinin Akçakoca’ya bağlı Kirazlı köyünde defnedilmesi beklenirken, 69 yaşındaki Cavit Terzi’nin Konuralp Merkez Mahallesi’nde defnedildiği öğrenildi.


Düzce’de korona virüsten 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 9’a yükseldi.

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