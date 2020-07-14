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Aktüel

Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:45:29 -
Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de, "kırmızı ışık ihlali" yaparak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

D-655 Batı Karadeniz yolunda Beyciler kavşağında trafik tescili bulunmayan motosikletiyle kırmızı ışıkta karşıya geçen Muhammet A, Dursun K. idaresindeki 81 ABG 050 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kırmızı ışık ihlali sonucu otomobile çarpan motosikletin savrulması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Otomobil sürücüsünün ise kazayı, olay yerine yakın mesafedeki bir galeriden aracını alır almaz geçirdiği öğrenildi.

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