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Aktüel Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:55:42 -
Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzeri Şaziye köyü mevkisindeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Çilimli belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile sağlık, jandarma, polis ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından silodaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.

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