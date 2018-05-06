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Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı

Yığılca ilçesinde, iki otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:34
Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı

Kaza sabah saatlerinde, Yığılca Aksu mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden İbrahim Uğurlu yönetimindeki 81 ER 062 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hüseyin Taşlıdere'nin kullandığı 81 DJ 188 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, İbrahim Uğurlu, Ayşe Uğurlu, Senem Uğurlu, Ahmet Uğurlu ve Gülşen Uğurlu ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Taşlıdere, eşi Nagehan Taşlıdere, çocukları Edanur Taşlıdere, Merve Taşlıdere ve Ayşenur Taşlıdere yaralandı.

Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:34
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