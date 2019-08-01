Düzce’de ihracat ve ithalatta artış Düzce ilinde 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 arttı, ithalat yüzde 9,0 arttı.

Düzce ilinde 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 arttı, ithalat yüzde 9,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 8 milyon 973 bin dolar, ithalat ise yüzde 9,0 artarak 8 milyon 353 bin dolar, olarak gerçekleşti.

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