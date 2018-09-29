0553 313 94 23

Düzce'de hareketli gece... Asayiş Şube Müdürü fark edince

Düzce’de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çıkan çatışmada kişileri ayırmaya çalışan muhtar ağır yaralandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 07:48
Düzce'de hareketli gece... Asayiş Şube Müdürü fark edince

Alınan bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi'nde içkili bir restoranda  eğlenen Ali K. ile Ahmet Köklü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma  çıktı. Çalışanlar tarafından ayrılarak iş yerinin bahçesine çıkarılan  ikilinin tartışması bir anda arbedeye dönüştü. Her iki müşteri de yanlarında bulunan silahları çekerek  birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada restoranın bahçesinde bulunan ve  tarafları ayırmaya çalışan Çavuşlar Mahalle Muhtarı Cengiz Başel, göğsüne mermi  isabet etmesi sonucu yaralandı.

Muhtar Başel ile yine silahla başından yaralanan Ahmet Köklü, olay  yerine çağrılan sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve  Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından aracıyla uzaklaşan Ali K, evine gittikten sonra dikkat  çekmemek için bisikletle kaçışını sürdürdü. Zanlı, daha sonra bir kamyonete  bindi. Bölgedeki aramalar sırasında şüpheliyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü  Asayiş Şube Müdürü Cengiz Dursun da ekipleriyle bu kişinin peşinden gitti. Ali K, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendisini takip eden polis  ekiplerine ateş açtı. Polisler, yara almadan atlattıkları bu olayın ardından şüpheliyi  yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ali K, emniyet müdürlüğüne  götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 07:48
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK bunu ilk kez yapıyor! Afrin'de hain plan
    1. PKK bunu ilk kez yapıyor! Afrin'de..
    2. Ateşbaz Veli etkinliği ikinci gününde..
    3. Bilgi Evleri’nde Anne- Babalar için..
    4. Ümraniye Belediyesi, Aşure’nin..
    5. Düzce'de hareketli gece... Asayiş Şube..
    6. Türkiye'den ABD'ye açık çağrı... Şimdi..
    7. İstanbul'da korkunç cinayet... Ekmek..
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. Gizli tanık Efe firarda
    10. Af teklifini hukukçular yorumladı.....
    11. ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
    12. Rahip Brunson onunla da görüşmüş…..
    13. Sedanur Güzel'in cinayetiyle ilgili..
    14. Trump'tan 854 milyar dolarlık onay
    15. Facebook kullananlara çok kötü haber!..
    16. İzmir ile ilgili flaş açıklama!..
    17. Rusya açıkladı… S-300 sevkiyatı başladı
    18. Ahmet Çakar: Erzurumspor maalesef..
    19. Ali Ece'den hakem eleştirisi: Bizim..
    20. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?