  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Düzce'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Düzce'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ali Öztürk idaresindeki hafif ticari araç İsmail Sağlam yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 20:08:00 -
Düzce'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Öztürk idaresindeki 81 DV 651 plakalı hafif ticari araç, Barbaros kavşağında manevra yaptığı esnada D-010 Karadeniz Sahil Yolu'ndan Karasu yönüne giden İsmail Sağlam yönetimindeki 60 RA 912 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Sema Öztürk, Ayşe Karaca ve Zeynep Gülsüm Karaca (3) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)
Gündem

Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin sadece azgın azınlığı ilgilendirdiği bir kez daha tescillendi. 915 akademisyenin görevli olduğu Boğaz..
Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar
Gündem

Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar

FETÖ, alçak darbe girişimi sonrası ByLock yüklü telefonları ortadan kaldırma yoluna gidiyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 binden fazla cep..
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis şoku! 2 yıla kadar hapsi istendi
Gündem

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis şoku! 2 yıla kadar hapsi istendi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay