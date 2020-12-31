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Aktüel Düzce'de hafif ticari aracın yedek lastik kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Düzce'de hafif ticari aracın yedek lastik kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:40:16 -
Düzce'de hafif ticari aracın yedek lastik kısmına giren kedi yavrusu kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de hafif ticari aracın yedek lastik bölümüne giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ailesiyle Melen Su Parkı'na gezmeye gelen Ahmet Soylu, evine gitmek için aracına bineceği sırada ön cama bırakılan notu gördü.

Notta aracına girdiği belirtilen kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayan Soylu, itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerin müdahalesiyle de çıkarılamayan kedinin bulunduğu araç, sanayiye götürülerek lift yardımıyla kaldırıldı.

Kedi yavrusu, yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonunda aracın yedek lastik bölümünden çıkarılarak itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.

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