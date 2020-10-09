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Aktüel Düzce'de gece oluşan hortum evlerin çatısını uçurdu
Aktüel

Düzce'de gece oluşan hortum evlerin çatısını uçurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:10:27 -
Düzce'de gece oluşan hortum evlerin çatısını uçurdu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece denizde oluşan hortum, sahil şeridinde bulunan evlerin çatısını uçurdu.

Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkisinde gece saatlerinde denizde hortum oluştu.

Büyük gürültüyle kıyaya gelen hortum, sahil şeridindeki 3 evin çatısını söktü, elektrik ve telefon nakil hatlarını devirdi.

Bölgede ikamet eden Halis Yılmaz, AA muhabirine, gece çok büyük bir uğultuyla uyandıklarını söyledi.

Hortumun denizden geldiğini anlatan Yılmaz, "Çok büyük bir gürültü oldu. O saatten sonra uyumak mümkün olmadı. Buradaki elektrik direklerini ve evlerin çatısını uçurdu. Zararımız büyük." dedi.

Bölgede, elektrik ve telefon nakil hatlarının onarımı için çalışma başlatılacağı öğrenildi.


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