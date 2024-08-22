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Gündem Düzce'de feci kaza: Ölüler var
Gündem

Düzce'de feci kaza: Ölüler var

Yeniakit Publisher
2024-08-22 15:42:00 -
Düzce'de feci kaza: Ölüler var

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSY 454 plakalı tır, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü Taşaltı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.

Tır, bu sırada Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 JBZ 03 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa kısmı yol kenarında asılı kalırken, otomobil ve tırın dorse kısmı şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık personelinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

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