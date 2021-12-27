Düzce'de fabrika yangını

Düzce'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye ayakta müdahale edildi.

D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat ve sevkiyat bölümüne de sıçradı.

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çalışmalara AFAD ve gönüllüleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) de destek veriyor.

Yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu üretim ve sevkiyat bölümündeki yangın kontrol altına alındı, depolama kısmındaki yangına müdahale sürüyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz Doğanlı köyünde bulunan ülkemizin önemli mobilya fabrikalarından birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız, çevre illerden gelen destek ekiplerle yangına müdahale için seferber olmuşlardır. İlk müdahale sonrası yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Geçmiş olsun."