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Aktüel Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aktüel

Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:20:15 -
Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yayla köyünde yaşayan Rıdvan Çıtlak (61), sabah saatlerinde eşiyle kestane toplamak için traktörle yola çıktı.

Orman yolunun bozuk ve engebeli olması nedeniyle Çıtlak'ın eşi korktuğu için traktörden indi. Bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Eşinin traktörün altında kaldığını gören kadın, durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktör itfaiye ekiplerince kaldırılırken, sağlık personeli Çıtlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çıtlak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Çıtlak'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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