Düzce'de deprem! İstanbul ve Ankara'da hissedildi

Düzce'de deprem meydana geldi. İstanbul ve Ankara'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre, depremin büyüklüğü 5.9 olarak açıklandı.

AFAD açıklama yaptı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

İstanbul ve Ankara'da hissedildi

İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar depremin şiddetiyle uykularından uyandı.

Vali Yerlikaya açıklama yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den deprem açıklaması

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Elektrikler kesik cep telefonu ile haberleşiyoruz. Şu anda bize gelen bir yıkım ya da ölüm haberi yok." bilgisini paylaştı.

İstanbul depremini tetikler mi?

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır "Maalesef Düzce adından da belli olduğu gibi düz bir zeminde bulunuyor. Düzce zemini pek iyi değil ve böyle sarsıntılar oluyor. Ancak bu fay hattında bundan daha büyük bir deprem potansiyeli şu an yok. Çok düşük bir ihtimal. Eğer çatlak olan evler var ise bu evlerden uzak durulmasını tavsiye edebilirim. İstanbul depremini tetiklemez. İstanbul ile bir alakası yok. 6 üzerinde bir deprem üretecek bir fay potansiyel yok." dedi.

İstanbullular sokağa çıktı

5.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı. Sarsıntıyı hiisseden İstanbullular, korku içinde sokağa çıktı.