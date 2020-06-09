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Aktüel

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:24:52 -
Düzce'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının olduğu iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin görme engelli olduğu, 2'sinin ise koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

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