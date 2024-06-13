Düzce'de DEAŞ operasyonu! 11 tutuklama
Düzce'de DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 11 kişi tutuklanırken 13 kişi de sınır dışı edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi.
20 kişi gözaltına alındı
Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından 13'ü sınır dışı edilen operasyonlarda daha önceki soruşturmalar ile birlikte 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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