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Aktüel

Düzce'de çıkan yangında 2 iş yeri ve 1 konut zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:08:57 -
Düzce'de çıkan yangında 2 iş yeri ve 1 konut zarar gördü

DÜZCE (AA) - Düzce'de tıbbi malzeme ve medikal ürün satışı yapılan dükkanda çıkan yangında, 2 iş yeri ile 1 konutta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi karşısında tıbbi malzeme ve medikal ürün satışı yapan İdris Vehbi Bahadır'a ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanları gören diğer esnaf tarafından iş yeri sahibi ve itfaiyeye bilgi verildi.

İtfaiye ekipleri, dükkanın bitişiğinde yine Bahadır'a ait iş yeri ve üst kattaki konuta kısmen sıçrayan yangını, uzun süren çalışma sonrası kontrol altına aldı.

Alev alan çocuk ve yetişkin tıbbı bezlerini söndürme çalışması sırasında depoya girmeye çalışan 2 itfaiye eri cam kırığı nedeniyle hafif yaralandı.

İtfaiyecilere, olay yerinde hazır bulunan ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir vatandaş da ayakta tedavi uygulandı.

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