Düzce’de bayram dönüşü akıcı yoğunluk

Düzce geçişinde yer yer araç yoğunluğu artsa da uzun araç kuyrukları oluşmadı. Sürücülerin kontrollü ilerlemesi ve ekiplerin aldığı önlemler sayesinde trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz sağlanıyor. Karayolları ve trafik ekipleri, güzergah üzerinde denetimlerini aralıksız sürdürerek sürücüleri hız, takip mesafesi ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle dönüş trafiğinin artarak devam edeceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Olası kazaların önüne geçmek için kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan ekipler, yorgun ve uykusuz yola çıkılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde yoğunluğun akşam saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.