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Aktüel

Düzce'de bakkala giren dana güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:31:24 -
Düzce'de bakkala giren dana güvenlik kamerasınca görüntülendi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir köy bakkalına giren dana, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Altunçay köyünde bakkal işletmeciliği yapan Ali Devrim, köy meydanında dolaşan hayvanlardan bir dananın birden bakkalına yönelerek içeriye girdiğini gördü.

Bunun üzerine dana içeride bulunan bir müşteri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Dananın yolda dolaşırken içeri girdiği görüntüler bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakkal sahibi Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakkalda müşteri varken içeriye aniden dana girdiğini söyledi.

Hayvanların kendisine ait olduğunu, köy meydanında insanlardan korkarak bakkala kaçtıklarını vurgulayan Devrim, "İçeride babam ve bir müşteri vardı. Aniden içerisiye girdi ama hemen dışarıya çıkardık. Bakkalda bir zarar yok. Kameradan izlediğimizde biz de güldük." diye konuştu.

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