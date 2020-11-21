Düzce'de bahçede bulunan maymun koruma altına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, tutulduğu yerden kaçarak bir bahçede yakalanan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Merkez Aziziye Mahallesi'nde bahçesinde maymun olduğunu gören kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Bahçeye gelen ekipler, yem verdikleri maymunu yakaladı. Bakımı ve sahiplenilmesi yasak vervet cinsi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.



Yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu düşünülen maymunla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince araştırma başlatıldı. İncelemenin ardından maymun için uygun yaşam alanı bulunacağı bildirildi.

- "Bakımı da satışı da yasak"

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaban hayatı uzmanı olarak görev yapan Buğra Emiroğlu, bölgeye genellikle yaban hayvanlarının geldiğini, ilk defa bir maymunun bakımını üstlendiklerini söyledi.

Maymunun örümcek maymunu denen bir tür olduğunu ve bakımının yasak olduğunu belirten Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Vervet türü maymunun ülkemizde bakımı da satışı da yasak. Düzce'de bir vatandaşımızın bahçesine gelmiş, sanırım sahibinden kaçmış. Bize ihbar geldi, bizde yakaladık. Şu anda rehabilitasyon merkezinde bakımını sağlıyoruz. Burada asıl amacımız yaban hayvanlarını rehabilite edip doğaya salmak. Böyle bir türün doğaya salınması gibi bir durum yok. Bakanlığımız tarafından gerekli araştırmalar yapılıyor, daha sonra uygun bir yaşam alanı bulunacaktır."