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Aktüel Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı
Aktüel

Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:16:53 -
Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ağlara takılan 15 kilogram ağırlığındaki levrek 2 bin 550 liraya satışa sunuldu.

Limandan sabah saatlerinde denize açılan trol balıkçıların ağına 1,5 metre uzunluğunda 15 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

Limana getirilerek tezgahtaki yerini alan levrek, vatandaşlardan ilgi gördü. Balıkla fotoğraf çektiren birçok vatandaş, bölgede bu büyüklükte levreğin her zaman yakalanmadığını söyledi.

Sadık Kara tarafından 2 bin 550 liraya satışa sunulan balık, alıcısını bekliyor.

Kara, bu büyüklükte balığın tezgahlara her zaman gelmediğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu söyledi.




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