  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce Valisi Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
Aktüel

Düzce Valisi Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:22:02 -
Düzce Valisi Atay'dan pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

DÜZCE (AA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, "7 Gün 7 Konu 7 Denetim" sloganıyla ülke genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Atay, Aziziye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnafı denetleyerek sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşları dinleyen Atay, çocuklara maske dağıttı.

Vali Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yerinde esnafın maske kuralına özen gösterdiğini gözlemlediğini söyledi.

Orta yaş grubuna maske, mesafe ve temizlik kurallarına biraz daha dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunan Atay, şöyle konuştu:

"Genelde vatandaşlarımız kurallara uyma gayreti içinde. Bazı uymayan vatandaşlarımıza rastlıyoruz. Tabii gereken yaptırımlar uygulanıyor. Vatandaşlarımızın bazıları da maske takmayanlar konusunda şikayetçi. İnsanlar sadece kendi sağlığını değil, karşıdakinin kendisine vereceği zararı düşünerek gayet de haklı olarak bazen sitem ediyorlar. Bu konuda lütfen tüm vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın hakkı için onların sağlığı için, onlara zarar vermeme adına lütfen herkes bu kurallara uysun. Herhangi bir cezai yaptırımla da karşı karşıya kalmasınlar. Bu bizim borcumuz. Başka bir izahatı yok."

Karantina sürecini KYK yurtlarında geçirme talebinde bulunanların olduğunu söyleyen Atay, "Düşünün ki hasta, başkasına zarar vermemek adına 'Bana bir yer bulun.' diyor. Bu talep doğrultusunda yurtlara yerleştirdiğimiz insanlar da var. Tek başına kaçak hastalar adına değil de diğer türlü de yerleşenler var." ifadesini kullandı.

Denetimde, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal da yer aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi
Korona Virüs

Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi

Denizli’de İl Pandemi Kurulu, maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda..
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a..
Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü
Dünya

Dünya şokta! Koronavirüs aşısı denenen doktor öldü

Brezilya'da koronavirüs aşı denemelerine katılan 28 yaşındaki doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay