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Aktüel

Düzce Valiliğinden kuş gribi uyarısı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği son zamanlarda görülen kuş gribinin ardından muhtarlıkları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 23:08:31 -
Düzce Valiliğinden kuş gribi uyarısı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği son zamanlarda görülen kuş gribinin ardından muhtarlıkları uyardı.


Dünya korona virüsü salgınıyla mücadele ederken yeni bir salgın korkusu başladı. 2015 yılında dünya genelinde Kuş Gribi hastalığı ülkemizi etkilemiş ve alınan mücadele sonrası başarılı mücadeleyle kontrol altına alınmıştı. Ancak Türkiye’nin göç yolları üzerinde olması ve mevsim itibariyle girmiş olmamız sonrası çevre illerde yine görüldü. Düzce Valiliği İl Tarım Müdürlüğü muhtarları uyararak; “Sorumluluk alanlarında bulunan vatandaşlarımıza yetiştirdiği kanatlı hayvanlarla ilgili hastalık hakkında uyarıların yapılarak yabani kuşlar ile temasın önlenmesi için kanatlı hayvanların hastalık riski ortadan kalkana kadar dışarıya çıkarılmaması konusunda bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması” istendi.

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