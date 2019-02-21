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Düzce Üniversitesi Fuat Sezgin yılı

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “2019 Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:44
Düzce Üniversitesi Fuat Sezgin yılı

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri çerçevesinde birçok program düzenleyecek olan Düzce Üniversitesi, bu anlamlı etkinlikleri Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirerek başlattı.


İslam medeniyetine ve bilime önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anısını yaşatmayı amaçlayan Düzce Üniversitesi, Düzce’ye ve Düzce Üniversitesi’ne değer katacak Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi’nin açılışını Düzce Teknopark’ta gerçekleştirdi.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danişman, bilgi toplumunun önemine değinerek ezbere dayalı sistem yerine teknoloji odaklı topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi’nde soyut kavramların somut kavramlara dönüştürülmesi, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması, eğlenerek öğrenme gibi önemli faaliyetleri gerçekleştireceklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danişman, Türkiye’nin inşasına katkı sunacak atölyenin ismini Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.


Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, çok anlamlı ve kıymetli bir günde bir araya geldiklerini belirterek Düzce Üniversitesi’nin bir elinin bilimde, bir elinin şehirde olduğunu ifade etti. Bilim Atölyesinin Düzceli çocuklara katkı sağlayacağını söyleyen Rektör Çakar, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in isminin verilerek Düzce Teknopark’ta yaşatılacak olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Bu atölyenin Çocuk Teknopark’la birlikte geleceğin teminatı çocuklara önemli deneyimler kazandıracağını kaydeden Prof. Dr. Çakar, emek verenlere teşekkür etti.


Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen 65. Dönem T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını bilime adamış örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin kurucusu olduğunu dillendiren Dr. Faruk Özlü, kendisine rahmet diledi. Bu ismin yaşatılmasına vesile olan Düzce Üniversitesi’ne teşekkür eden Dr. Faruk Özlü,Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi’nin hayırlı olmasını temenni etti.


Program, protokol üyeleri tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi’nin ziyaret edilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:44
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