Düzce Üniversitesi Çocuk Acil Servisi törenle hizmete açıldı

Sağlıkta kalite çıtasını her geçen gün artıran ve hizmetlerini genişleten Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, bünyesindeki yenilenen Çocuk Acil Servisi’nin açılışını törenle gerçekleştirdi.

Tören programı, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir tarafından yapılan dua ve sonrasında protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Cahit Temizkan, geleceğin teminatı olan çocukların acil servis hizmetlerindeki sorunlarının çözümünün önemine dikkat çekti. Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gözle görülür gelişmeler yaşandığını söyleyen Ramazan Cahit Temizkan, Çocuk Acil Servisinin oluşturulmasında başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay olmak üzere destek olanlara teşekkür etti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay, Tıp Fakültesi’nin kuruluş yıllarında dekanlık görevi yürüttüğünü söyleyerek Tıp Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin geçmişten bugüne büyük aşama kaydettiğini ifade etti. Acil Servisleri topluma açılan kapı şeklinde nitelendiren Prof. Dr. Kenan Kocabay, yenilenen Çocuk Acil Servisin daha geniş ve ferah bir ortamda sağlık hizmeti vereceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay yaptığı konuşmada; çocuk ve yetişkin Acil Servisin bir arada olmasının kimi sıkıntıları beraberinde getirdiğine işaret ederek, yetişkin Acil Servisi gözden geçirerek ve yenileyerek çocukların doğasına uygun hale getirdiklerini söyledi. Çocuk Acil Servisinin açılmasında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın desteği ve Hastane çalışanlarının büyük özverisi bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Balbay, hastalara daha nezih bir ortamda sağlık hizmeti sunacaklarını dile getirdi. Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Acil Servisin oluşturulmasında büyük katkısı olan Toyota Plaza Genel Müdürü Nuri Hızel’e teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

Programda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Toyota Plaza Genel Müdürü Nuri Hızel’e katkıları için plaket takdim edildi.

Törende konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, daha önce çocuk ve yetişkin Acil Servisin birlikte hizmet verdiğini ifade ederek mevcut alanın yenilenerek Çocuk Acil Servisine dönüştürüldüğünü belirtti. Acil Servislerin şehre açılan ilk kapı olduğu değerlendirmesinde bulunan Rektör Çakar, bu alanlarda davranış, ilgi, yaklaşım ve dokunuşun çok önemli olduğunu vurguladı. Yeni Acil Servisin açılışının, bu sağlık hizmetine verdikleri değeri gösterdiğini dillendiren Çakar, Düzceli hayırseverlerin de böyle merkezlere destek olmasının önemine değindi.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut konuşmasına, 6 yıl ihtisas yaptığı Düzce Üniversitesi’nde bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek başladı. Dünyanın birçok noktasındaki Türk vatandaşlarını sağlığına kavuşturmak için uçakla Türkiye’ye getirdiklerini ifade eden Dr. Semih Korkut, bunu hiçbir ücret almadan yaptıklarını söyledi. Şu ana kadar 42 bin hastayı uçakla taşıdıklarını dile getiren Korkut, bunun büyük bir rakam olduğunu sözlerine ekledi. Sağlıkta hızlı aşamalar kaydettiklerine dikkat çeken Dr. Semih Korkut, yetişkin ve çocuk Acil Servislerinin ayrı olmasının çocuklardaki travmayı engellediği bilgisini paylaştı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Üniversitesi’nin başarılarını yakından takip ettiklerini ve bu başarılarla gururlandıklarını ifade etti. Bu merkezin Düzce’ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ümit Yılmaz, Çocuk Acil Servisinin hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış töreni, protokol üyelerinin yenilenen Çocuk Acil Servisi’ni ziyaret etmesiyle son buldu.