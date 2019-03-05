Düzce Üniversitesi çeyrek finalde Düzce Üniversitesi’nin korumalı futbol takımı Panthers, ÜniLig 1. Lig C Grubu’nun üçüncü ve son maçında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans’ı sahasında konuk etti.

Düzce Üniversitesi’nin korumalı futbol takımı Panthers, ÜniLig 1. Lig C Grubu’nun üçüncü ve son maçında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Titans’ı sahasında konuk etti. Müsabakaya yüksek tempoda başlayan Panthers, Titans’a sayı şansı tanımayarak mücadeleden 32-0’lık galibiyetle ayrıldı. Grubunu lider bitirme başarısını gösteren Düzce Üniversitesi ekibi, Süperlig elemelerine katılmaya hak kazandı. Düzce Üniversitesi Panthers takımı, çalışmalarını sürdürerek yakaladığı bu başarıyı Süperlig’le taçlandırmak istiyor.

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