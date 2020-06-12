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Düzce sokaklarında bisikletli polis dönemi

DÜZCE(İHA) – Düzce sokaklarında bisikletli polis dönemi başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:36:23 -
Düzce sokaklarında bisikletli polis dönemi

DÜZCE(İHA) – Düzce sokaklarında bisikletli polis dönemi başladı. Trafikte ulaşımda sıkıntı yaşayan ve vatandaşla daha iç içe bir diyalog oluşturmak için kolları sıvayan Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, yayaların yoğun olduğu bölgelerde bisikletli polislerle hizmet verecek.


Düzce Emniyet Müdürlüğü vatandaşların güven ve huzurunu sağlamak, Düzcelilere daha iyi hizmet verebilmek için bisikletli polislik dönemini başlattı. Özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelerde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bisikletleri ile vatandaşlara hizmet edecek. Trafikte yaşanan yoğunluk ve ulaşımın sorunlu olduğu bölgelerde vatandaşa daha yakın hizmet etmek için alınan karar ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri kasklarını takacak, bisikletlerini binerek vatandaşların arasında dolaşacak. Korona virüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen proje, pandeminin ardından da devam edecek.

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