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Aktüel

Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:32:49 -
Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 5 kişiyi takibe aldı.

Ekiplerin takibi sonrası, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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