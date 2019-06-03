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Düzce lise taban puanları 2019 Düzce lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Düzce lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
Düzce lise taban puanları 2019 Düzce lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Düzce lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Düzce lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Düzce Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

AKÇAKOCA / Akçakoca Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
  1. Yozgat
  2. İstanbul
  3. Düzce Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  4. Düzce Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  5. Düzce Liseleri Kontenjanları 2019
  6. Düzce liselerin en küçük puanları 2018
  7. Düzce Anadolu Liseleri Kontenjanları
  8. 2018 2019 Düzce Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  9. Düzce Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Düzce Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Düzce Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Düzce İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Düzce Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  14. Düzce Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  15. Düzce Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  16. Düzce Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  17. Düzce Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Düzce Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  19. Düzce Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  20. düzce lise taban puanları 2019
  21. düzce lise taban puanları 2018 2019
  22. düzce liseleri taban puanları 2019
  23. düzce lise puanları 2018-2019
  24. düzce fen lisesi taban puanı
  25. düzce arsal anadolu lisesi taban puanı
  26. düzce fen lisesi taban puanı 2019
  27. düzce turgut özal anadolu lisesi taban puanı 2019
  28. düzce liseleri taban puanları 2018
  29. düzce liseleri boş kontenjanları
  30. turgut özal anadolu lisesi taban puanı
  31. düzce proje okulları
  32. bolu fen lisesi yüzdelik dilimi

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