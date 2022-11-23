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Gündem Düzce depreminde acı haber geldi
Gündem

Düzce depreminde acı haber geldi

Düzce'de dün gece meydana gelen deprem esnasında evden çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek düşen Hikmet Çelebi isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 12:42:00 -
Düzce depreminde acı haber geldi

Gece saatlerinde Düzce merkez üssü olan İstanbul ve çevresinde de hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşıma göre, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Acı haber

Düzce'de meydana gelen deprem esnasında düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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