Düzce Belediyesi'nden kalplere dokunan kutlama

Özel günlerde gerçekleştirdiği duygu yüklü kutlamalara bir yenisini daha ekleyen Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kaynaşlı İlkokulu’nda görev yapan görme engelli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sabri Ergin’e unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

Okul yönetimi, öğrenciler ve Ergin ailesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen sürpriz kapsamında; diyabete bağlı olarak yaklaşık 12 yıl önce görme yetisini kaybeden 56 yaşındaki öğretmenin annesi Ayşe Ergin, babası Fikret Ergin, kardeşleri Hasan, Fatma, Nurses ve yengesi Habibe Ergin ile eşi Aysel Ergin, dersin işleneceği sınıfta yerlerini aldı.

“NİYETİM KAYMAKAM OLMAKTI, RABBİM SİZE ÖĞRETMEN YAPTI”

Hiçbir şeyden haberi olmadan sınıfa giren Sabri Ergin, öğrencilerini selamlayarak her zaman olduğu gibi onlarla ilahi söyledi. Öğrencilerin, “Öğretmen olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusu üzerine konuşmaya başlayan Ergin şöyle dedi: “Çocuklar, geçen haftalarda imanın şartlarını işliyorduk. En son kadere imana geldik. İşte cevap orada. Benim niyetim kaymakam olmaktı. Annemle babam ise imam olmamı istiyordu. Ama Rabbim beni aldı, size öğretmen yaptı. Kader budur çocuklar. Bazen bizim istediklerimiz olmaz. Rabbim ‘Sen Nihal’e, Mustafa Kemal’e öğretmen olacaksın’ dedi.”

AİLESİNİN SESİNİ DUYUNCA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Bu sözlerin ardından öğrenciler hep bir ağızdan, “İyi ki bizim öğretmenimizsiniz” dedi. Ergin sözlerine devam edeceği sırada arka sıralardan annesi Ayşe Ergin’in “İyi ki öğretmen oldun oğlum, seninle gurur duyuyorum” sözlerini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hemen ardından babası Fikret Ergin de “Seninle gurur duyuyorum, ne güzel öğretmen oldun” diyerek oğluna seslendi.

Ailesinin sesini duyunca şaşkınlığı katlanan Sabri Ergin, “Bu ne iş?” diyerek ailesine doğru yöneldi. Kardeşleri de “Seni bizim ailemize nasip eden Rabbime binlerce şükür olsun. Öğretmenler Günü’n kutlu olsun. İyi ki bizim ağabeyimizsin” diyerek duygularını dile getirdi. Eşi Aysel Ergin ise, “Öğretmenler Günü’n kutlu olsun. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için gurur duyuyorum” dedi.

Her duyduğu sesle şaşkınlığı daha da artan Sabri Ergin, ailesine sarılarak “Hoş geldiniz” dedi. Tam bu sırada Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, çiçek ve pasta ile sınıfa girerek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Gözyaşlarını tutamayan Ergin, “Ben çok duygulandım. Bunu kim hazırladı? Kim yaptı?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

“RABBİM GÖZLERİMİ KAPATTIKÇA GÖNLÜMÜ AÇTI”

30 yıllık öğretmenlik hayatında böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını söyleyen Ergin, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Şaşırdım kaldım ben, şok oldum. Emekli olmayı düşünüyordum, jübileme yaklaşmıştım. Böyle bir sürpriz çok güzel oldu. Annemin sesini duyunca rüya zannettim. Müdür Bey okula çağırınca biraz çekimser gelmiştim, böyle bir şey olduğunu bilsem hiç çekinmezdim.”

Gençlik yıllarına dair bir anısını da paylaşan Ergin şöyle devam etti: “Üniversite sınavına gireceğim sırada ailemin duasını almaya gittim. Babam bana ‘Oğlum, senin imam olmanı istiyorum’ dedi. Ben de ‘Ben kaymakam olmak istiyorum’ dedim. Rabbim bana öğretmenlik nasip etti. Böyle güzel günler varmış. Şu sınıftaki çocuklar var ya, inanıyorum ki çok güzel yüzleri vardır. Ben ışığa baksam göremem, ama bir mahrumiyet olarak görmüyorum. Bu bir lütuf, bir nimet. Rabbim benim gözlerimi kapattıkça gönlümü açtı. Nihal’e, Mustafa’ya, Muhammed Emin’e gönlümü açtı. Rabbim bana evlat vermedi. Ama çok da verdi. Betül’ü verdi, Berra’yı verdi..”

“İYİ Kİ ÖĞRETMEN OLMUŞ, ONUNLA GURUR DUYUYORUM”

Ergin, annesi ve babasına teşekkür ederken, gözyaşlarına hâkim olamadı: “Annem tereyağı yapıp satar, bana harçlık gönderirdi. Kendisi yiyebilirdi ama bana verdi. Böyle bir anne. Babam ormanlarda, dağlarda çalışarak kazandığı parayla bizi okuttu. Onlara vefa borcum var. Allah onlardan razı olsun.”

Anne Ayşe Ergin, oğluyla gurur duyduğunu söylerken, baba Fikret Ergin ise, “İyi ki öğretmen olmuş. Onunla gurur duyuyorum. Tüm öğretmenlerin ve oğlumun Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Her sabah eşini okula getiren Aysel Ergin, “Onu çocuklarla buluşturduğumda hissettiğim mutluluk çok büyük” diye konuştu.

Kardeşlerden Hasan Ergin ise şunları söyledi: “Bizim için de çok güzel, unutulmaz bir sürpriz oldu. Düzce Belediyesi’ne ve Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ediyorum. Başta ağabeyim olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

Kardeşleri Nurses Özçelik, Fatma Ergin ve Habibe Ergin de ağabeyleriyle gurur duyduklarını ifade ederek, onun öğrencileriyle olan bağını görmekten duydukları mutluluğu paylaştı.

VİDEO BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Tüm bu duygu dolu anlar kayıt altına alınarak Düzce Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Büyük beğeni toplayan video, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün en çok izlenen görüntülerinden biri oldu.