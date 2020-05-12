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Aktüel

Düzce Belediyesi yol ağını genişletiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi il merkezinde yol ağını genişletme çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 23:07:49 -
Düzce Belediyesi yol ağını genişletiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi il merkezinde yol ağını genişletme çalışmalarına başladı. Buna göre Arapçiftliği, Akınlar ve Darıcı Mahallesi’nde yeni yol açma çalışmaları başlatıldı.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü il merkezinde yol ağını genişletme çalışmalarına başladı. Ekipleri D-100 karayolunun trafiğini rahatlatmak için yaklaşık 1 ay önce başlatılan Akınlar Mahallesi’nde devam eden yol çalışmalarında sona gelirken, Arapçiftliği mahallesinde de yol genişletme çalışmalarına başladı. Ekipler bölgede reglaj çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Darıcı mahallesinde yeni yol açma çalışmalarına başladı. Aynı anda 3 noktada birden çalışmalarını sürdüren ekipler Düzce’nin yol ağını genişletiyor.

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