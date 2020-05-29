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Aktüel

Düzce Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Maske dikim atölyelerinde üretilen maskeleri vatandaşa ulaştırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:30:07 -
Düzce Belediyesi maske dağıtımını sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Maske dikim atölyelerinde üretilen maskeleri vatandaşa ulaştırmaya devam ediyor.


Maske Dikim Atölyeleri’nde günlük 21 bin maske üretimini sürdüren Düzce Belediyesi, üretilen maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dağıtım gerçekleştiren Belediye ekipleri, pazaryerinde hem maske dağıtımı gerçekleştirdi hemde sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde maskelerin üretimi korona virüs salgını boyunca devam edecek.

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