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Oruç Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak 2 Mayıs Pazartesi
Oruç

Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak 2 Mayıs Pazartesi

Pek çok kişi Diyanet’in bayram namazı saatlerini açıklayıp açıklamadığını araştırıyor. Bayram namazı vakitleri açıklandı. Peki, Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 19:25:00 -
Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak 2 Mayıs Pazartesi

Bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi günü tüm yurtta kılınacak. Bayram sabahı Düzce’de bulunacak olanlar ise ‘Düzce bayram namazı saati’ konusunu araştırıyor. İşte, Düzce merkez ilçeler bayram namazı saatleri:

Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Merkez’de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26’da kılınacak.

Akçakoca bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Akçakoca'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.

Cumayeri bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Cumayeri'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Çilimli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Çilimli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Gölyaka bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Gölyaka'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Gümüşova bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Gümüşova'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Kaynaşlı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Kaynaşlı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.

Yığılca bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Düzce Yığılca'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.

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