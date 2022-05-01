Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak 2 Mayıs Pazartesi
Pek çok kişi Diyanet’in bayram namazı saatlerini açıklayıp açıklamadığını araştırıyor. Bayram namazı vakitleri açıklandı. Peki, Düzce’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi günü tüm yurtta kılınacak. Bayram sabahı Düzce’de bulunacak olanlar ise ‘Düzce bayram namazı saati’ konusunu araştırıyor. İşte, Düzce merkez ilçeler bayram namazı saatleri:
Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Merkez’de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26’da kılınacak.
Akçakoca bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Akçakoca'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.
Cumayeri bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Cumayeri'nde 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.
Çilimli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Çilimli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.
Gölyaka bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Gölyaka'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.
Gümüşova bayram namazı 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Gümüşova'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.
Kaynaşlı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Kaynaşlı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.
Yığılca bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Düzce Yığılca'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.