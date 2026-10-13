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Gündem Düzce, Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonu
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Düzce, Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonu

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Düzce, Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonu

Düzce, Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı tutuklandı.

Düzce merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca, çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden yapay zeka aracılığıyla "borsa yatırım danışmanlığı" reklamları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

 

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce, Ankara, Adana, Antalya, Osmaniye ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin banka hesaplarına 805 bin lira para aktarıldığı tespit edildi.

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