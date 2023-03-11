  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Duyuruldu! Azerbaycan'dan İran'a nota
Dünya

Duyuruldu! Azerbaycan'dan İran'a nota

Azerbaycan, İran'a ait askeri uçağın İran-Azerbaycan sınırı üzerinde uçuş gerçekleştirmesi nedeniyle İran’a nota verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 20:21:00 -
Duyuruldu! Azerbaycan'dan İran'a nota

Azerbaycan yönetimi, İran'a ait askeri uçağın İran-Azerbaycan sınırı üzerinde uçuş gerçekleştirmesi nedeniyle İran’a nota verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan ortak açıklamada, İran'a ait askeri bir uçağın yerel saatle 09.44'ten 10.26'ya kadar Azerbaycan-İran devlet sınırı boyunca, Zengilan ili ve Bilesuvar ili sınırları üzerinde aralıksız uçuş yaptığı belirtildi. Askeri uçağın iki ülke arasındaki devlet sınırına 3-5 kilometre mesafede, bazen ise devlet sınırının üzerinde uçtuğu ifade edildi. İran uçağının iki ülke arasındaki devlet sınırına bu kadar yaklaşmasının ve sınır hattı üzerinden uçmasının sivil havacılık güvenliğini tehdit ettiği vurgulanırken, eylemin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirmeye hizmet ettiği kaydedildi.

“Provokasyon ve düşmanca bir davranış”

Uçağın Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarının yakınlarında yarım saatten fazla uçuş yapmasının Azerbaycan'a karşı provokasyon ve düşmanca bir davranış olduğu kaydedilen açıklamada, "İran tarafını böylesine provokatif bir adımdan dolayı şiddetle kınıyor, uygun bir açıklama yapmaya ve gelecekte bu tür provokatif adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine olayla ilgili bir protesto notası verildiği bildirildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Dünyada bunu yapabilecek çok az ülke var
Azerbaycan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Dünyada bunu yapabilecek çok az ülke var

Gündem

Azerbaycan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Dünyada bunu yapabilecek çok az ülke var
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Bu insanlar devletlerine inanıyorlar
Azerbaycan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Bu insanlar devletlerine inanıyorlar

Dünya

Azerbaycan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Bu insanlar devletlerine inanıyorlar

Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycan ekibinin bir bölümü Bakü'ye döndü
Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycan ekibinin bir bölümü Bakü'ye döndü

Gündem

Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycan ekibinin bir bölümü Bakü'ye döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23